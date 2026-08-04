Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности: большие изменения в рейтинге AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu представили июльский рейтинг самых выгодных Android-смартфонов по соотношению производительности и стоимости. Из-за роста цен на рынке авторы изменили ценовые категории: теперь устройства распределены по диапазонам до 1499 (около 222 долларов), 1500–2499 (до 370 долларов), 2500–3499 (до 518 долларов), 3500–4499 (до 666 долларов) и свыше 4500 юаней (свыше 667 долларов).

В бюджетной категории лидером стала Motorola, занявшая сразу три первых места. Лучший результат показала Moto G100s, опередив модели Moto G100 Pro и Moto G100. Для этих устройств характерны емкие аккумуляторы и достаточный уровень производительности.

AnTuTu

В сегменте 1500–2499 юаней первое место занял Oppo K15 Pro+, а следом расположились iQOO Z10 Turbo Pro и Realme GT8. Эксперты отмечают, что именно в этой категории все чаще появляются смартфоны с процессорами флагманского уровня.

AnTuTu

Среди моделей стоимостью до 3499 юаней лидирует OnePlus Ace 6, за которым следуют iQOO Neo11 и Redmi K90 Extreme Edition. В более дорогих категориях первое место заняли OnePlus 15T и Red Magic 11 Pro+ соответственно.

AnTuTu

Авторы рейтинга подчеркивают, что список основан на сравнении результатов тестов AnTuTu и актуальных цен. При этом такие параметры, как качество камер, автономность, экран, программное обеспечение и пользовательский опыт, в итоговую оценку не включались, поэтому рейтинг следует рассматривать лишь как ориентир при выборе смартфона.