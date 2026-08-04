Стартап Valar Atomics привлёк $1 млрд на массовое производство малых ядерных реакторов

Американский стартап Valar Atomics привлёк $1 млрд для разработки и производства малых модульных ядерных реакторов (SMR — компактные реакторы заводской сборки). Раунд возглавила венчурная компания Sequoia, а её партнёр Шон Магуайр (Shaun Maguire) вошёл в совет директоров Valar. Дополнительно компания получила кредитную линию на $200 млн от банков.

Valar Atomics не раскрыла собственную оценку после раунда, однако Bloomberg сообщал, что она составила около $6 млрд. Компания разрабатывает реакторы Ward 250 и другие системы на базе технологии SMR, которые предназначены для автономного энергоснабжения крупных объектов, включая инфраструктуру искусственного интеллекта.

Фото: Valar Atomics

В июне Valar заявила об успешной демонстрации работы реактора Ward 250, который обеспечил питание системы на базе Nvidia Blackwell. Тогда же компания объявила о соглашении с Nvidia по разработке безводного 30-мегаваттного ИИ-центра обработки данных. По словам Valar, работа с реальными реакторами позволяет получать инженерные, производственные и эксплуатационные данные, которые ускоряют разработку следующих моделей установок.

Компания заявляет, что после завершения разработки первого ядра NOVA за 2 года ей удалось сократить срок вывода следующего реактора Ward 250 до 7 месяцев. Полученное финансирование Valar планирует направить на следующий этап — создание производственных линий для выпуска партий малых модульных реакторов.

Стартап работает в растущем секторе: ранее компания Antares привлекла $470 млн, а X-energy получила $1 млрд через IPO.