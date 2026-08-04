Сбер научил ИИ законам физики: Kandinsky поможет роботам и беспилотникам

Новые нейросети генерируют редкие и опасные сценарии, которые сложно воспроизвести в реальности

Сбер представил семейство генеративных моделей Kandinsky WM 1.0, предназначенных для создания видеоданных, соответствующих законам физики. Разработка ориентирована на обучение систем Physical AI, включая беспилотный транспорт, промышленных роботов и другие автономные решения.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

В основу легла модель Kandinsky 5.0 Video Lite, дополнительно обученная на миллионах видеозаписей с камер роботов, беспилотных автомобилей и промышленных объектов. Это позволяет генерировать реалистичные ролики с редкими, опасными или трудно воспроизводимыми ситуациями, которые сложно получить в реальных условиях. Такие синтетические данные помогают ускорить обучение интеллектуальных систем и снизить затраты на сбор информации.

Создаваемые видео длительностью около пяти секунд воспроизводят отдельные действия — от манипуляций с предметами до дорожных эпизодов и производственных операций. Для повышения достоверности разработчики использовали дополнительное обучение и методы обучения с подкреплением, что улучшило передачу движения, геометрии объектов и физических взаимодействий.

Код и веса моделей опубликованы по лицензии MIT и доступны разработчикам бесплатно. Kandinsky WM 1.0 уже используют Центр робототехники Сбера и институт AIRI для подготовки роботов и развития дорожных симуляторов.