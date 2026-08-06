Новая «тарелка» Starlink V5 оказалась хуже старой — она не поддерживает сверхдешевый тариф Standby Mode за 10 долларов

SpaceX обновила документацию Starlink и сообщила, что новая антенна Starlink V5 не поддерживает режим Standby Mode — тариф, позволяющий временно снизить стоимость обслуживания без полного отключения сервиса.

Изображение: Starlink

Standby Mode появился в августе 2025 года как замена бесплатной функции приостановки подписки. Сейчас он стоит $10 в месяц и позволяет сохранить подключение к сети с ограниченной скоростью около 0,5 Мбит/с. Этого достаточно для обмена сообщениями и получения обновлений, но недостаточно для просмотра видео или видеозвонков.

Владельцы антенн Starlink V4 по-прежнему могут активировать этот режим, а вот пользователям новой V5 такая возможность пока недоступна. В результате владельцы новых терминалов могут только полностью отменить подписку, а не перевести ее в более дешевый режим ожидания.

«Тарелка» Starlink V5 значительно обновилась по аппаратной части — размеры составляют 30,6 x 38,4 см против примерно 59,4 x 38,3 см у V4. Вес уменьшился с 2,9 до 1,1 кг. По данным SpaceX, устройство также потребляет меньше электроэнергии и лучше справляется с перегревом, что должно снизить вероятность падения скорости передачи данных в жарком климате. Максимальная заявленная скорость загрузки составляет более 375 Мбит/с. Это немного ниже, чем у Starlink V4, для которой компания указывала скорость свыше 400 Мбит/с.

В настоящее время Starlink V5 доступна только для некоторых пользователей домашнего интернета в отдельных регионах США. SpaceX планирует постепенно расширять географию продаж по мере увеличения объемов производства. Информации о международном запуске и программе обмена антенн V4 на V5 пока нет.