Новый гаджет Xiaomi Mijia Smart Tea Bar за 90 долларов сам нагревает воду за 3 секунды, заваривает чай и запоминает привычки пользователя

Xiaomi начала продажи в Китае нового настольного умного чайного центра Mijia Smart Tea Bar. Устройство объединяет функции мгновенного нагрева воды, автоматического приготовления чая и управления через экосистему умного дома. Стоимость новинки — 599 юаней (90 долларов).

Изображение: Xiaomi

Главная особенность Mijia Smart Tea Bar — система с двумя полностью независимыми контурами подачи воды. Левый кран предназначен для мгновенной подачи горячей воды, а правый используется для автоматического заваривания чая. В Xiaomi подчеркивают, что оба канала полностью изолированы друг от друга.

За нагрев отвечает керамический проточный нагреватель. По заявлению компании, горячая вода начинает поступать уже через три секунды после включения. При этом вода нагревается непосредственно во время прохождения через нагревательный элемент, поэтому внутри устройства не хранится повторно кипяченая вода.

Резервуар объемом 5,5 литра рассчитан примерно на суточное потребление воды семьей из трех человек, а сама система позволяет гибко настраивать параметры приготовления напитков.

Пользователь может выбрать одну из пяти предустановленных температур, один из четырех объемов чашки или вручную задать температуру в диапазоне от 45 до 95 °C с шагом в один градус. Устройство запоминает последние настройки — пользователю не нужно каждый раз вводить их заново.

Для любителей разных сортов чая предусмотрено несколько автоматических режимов заваривания. Кроме того, через приложение Mijia можно создавать собственные рецепты, а также воспользоваться более чем 40 готовыми вариантами, доступными в облачном сервисе Xiaomi. После завершения заваривания чай автоматически поддерживается горячим.

На передней панели расположен 2,8-дюймовый цветной дисплей, который отображает текущий режим работы, температуру и подсказки по управлению.

Помимо этого, Mijia Smart Tea Bar поддерживает удаленное управление через приложение Mijia, интеграцию с экосистемой Xiaomi HyperOS и голосовое управление с помощью фирменного помощника XiaoAI.

Xiaomi Mijia Smart Tea Bar схож с Xiaomi Mijia Smart Tea Bar Machine Pro Vertical, только Smart Tea Bar — решение настольное, а Smart Tea Bar Machine Pro Vertical — это вертикальная отдельно стоящая умная станция, в которой можно хранить посуду.