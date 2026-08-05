На четвёртом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 начали собирать внутреннюю защитную оболочку реактора

Пресс-служба Росатома сообщила, что на энергоблоке №4 Ленинградской АЭС-2 стартовало возведение важной части пассивной системы безопасности – внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора. Специалисты уже установили на штатное место первый ярус ее вертикальной гермооблицовки – стальную конструкцию весом 97 тонн.

Фото: Ленинградская АЭС

Монтажная операция заняла около семи часов, а подготовка к ней – несколько месяцев. Она включала в себя изготовление элементов, нанесение на них защитного покрытия, их сборку и сварку на стапеле рядом с объектом, а также проверку качества. В течение ближайшей недели специалисты приварят установленный вертикальный ярус к закладным деталям в перекрытии кольцевого коридора здания реактора. Затем ярус приварят к горизонтальной гермооблицовке фундамента, замкнув таким образом контур снизу.

Фото: Ленинградская АЭС

Весь комплекс работ по созданию внутренней защитной оболочки здания реактора четвёртого энергоблока Ленинградской АЭС-2 будет завершён в 2029 году. В 2030 году будет готова и наружная защитная оболочка, которая убережёт реакторную установку от внешних воздействий – природных и техногенных. В Росатоме добавили, что энергоблоки №3 и №4 Ленинградской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200 планируют ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно.