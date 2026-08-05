Wildberries собирается подвинуть Telegram и Max? У Wildberries может появиться свой мессенджер

Wildberries & Russ зарегистрировала несколько десятков доменных имен, которые могут быть связаны с разработкой собственного мессенджера. На это обратил внимание «Коммерсантъ», изучив данные системы «СПАРК-Интерфакс». В числе зарегистрированных доменов — wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф.

Изображение сгенерировано ChatGPT

Официально запуск мессенджера компания пока не подтверждала. Однако ранее, в июне, глава Wildberries Татьяна Ким сообщала, что маркетплейс уже тестирует корпоративный мессенджер для сотрудников. По ее словам, в дальнейшем сервис планировалось масштабировать — сначала на российский рынок, а затем и на зарубежные.

«Коммерсантъ» направил запрос в Wildberries & Russ, однако на момент публикации ответа не получил.