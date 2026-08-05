SpaceX запустила спутники, которые обеспечат прямую спутниковую связь на смартфонах — у каждого аппарата гигантская антенна площадью 220 квадратных метров

Компания SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию спутников для системы космической мобильной связи AST SpaceMobile. Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и доставила на низкую околоземную орбиту три спутника — BlueBird 11, BlueBird 12 и BlueBird 13.

Фото: SpaceX

После этого запуска орбитальная группировка AST SpaceMobile выросла до 13 аппаратов. В компании называют миссию важным этапом развития глобальной сети спутниковой связи, которая позволит обычным смартфонам подключаться напрямую к спутникам без использования специальных терминалов или дополнительного оборудования. Запустить бета-тестирование сервиса планируется уже до конца этого года.

Главная особенность спутников BlueBird — гигантские раскладывающиеся антенны площадью около 223 квадратных метров. По данным AST SpaceMobile, новые аппараты смогут обеспечить почти вдвое более высокую скорость передачи данных по сравнению со спутниками предыдущего поколения. Ранее компания уже демонстрировала скорость загрузки до 98,9 Мбит/с при подключении обычного смартфона напрямую к спутнику.

После запуска первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и совершила точную посадку на морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Для этого ускорителя миссия стала юбилейной — она отработала уже в 30-й раз.

Развертывание спутников прошло по плану: примерно через 53 минуты после старта верхняя ступень начала их последовательный вывод на орбиту. Все операции завершились за 11 минут.

В перспективе сеть AST SpaceMobile должна обеспечить спутниковую мобильную связь практически в любой точке мира, где отсутствует покрытие традиционных сотовых сетей.