Вместо двигателей — роботы: Mitsubishi начнет массовый выпуск человекоподобных роботов в 2027 году

В Mitsubishi Motors решили последовать примеру Tesla и заняться выпуском человекоподобных роботов: японский автопроизводитель объявил, что уже в начале 2027 года начнет их массовое производство. Выпуск организуют на заводе в Киото, где под новый проект переоборудуют неиспользуемую линию по производству двигателей.

Скриншот видео Highlanders

Партнером Mitsubishi стала токийская компания Highlanders — стартап, основанный в 2023 году выпускниками Токийского университета. После выхода предприятия на проектную мощность завод сможет выпускать до 1000 человекоподобных роботов в месяц.

На первом этапе гуманоиды будут работать на собственных предприятиях Mitsubishi. Им доверят выполнение различных производственных операций, а собранные в ходе эксплуатации данные помогут доработать алгоритмы искусственного интеллекта, повысить надежность машин и подготовить их к коммерческому использованию. В дальнейшем компании планируют предлагать роботов другим промышленным предприятиям, испытывающим дефицит персонала.

Mitsubishi уже инвестировала в Highlanders и заявила, что намерена продолжить финансирование проекта.

Базой для программы стал гуманоид HL Human, впервые представленный в 2025 году. Робот оснащен корпусом с 19 степенями свободы и электрическими приводами, которые позволяют ему двигаться максимально естественно. За восприятие окружающей среды, планирование действий и выполнение голосовых команд отвечает система искусственного интеллекта.

В следующих поколениях Highlanders намерена оснастить роботов полноценными пятипалыми кистями. Манипуляторы смогут удерживать предметы массой до 3 кг, это расширит возможности роботов при работе на производственных линиях.

Помимо самих роботов компания разрабатывает собственную программную платформу для обучения и моделирования поведения машин. По задумке разработчиков, она позволит быстрее адаптировать роботов для работы не только на заводах, но и в логистике, инспекции инфраструктуры, а также при проведении аварийно-спасательных операций.