В России начали продавать новые телевизоры Samsung Micro RGB, OLED и Mini LED с экранами диагональю до 115 дюймов

В России начали продавать новые телевизоры 2026 года. Как сообщили в Galaxystore, для заказа уже доступны флагманские телевизоры Micro RGB, новые OLED- и Mini LED-модели, интерьерные The Frame.

Изображение: Samsung

Главной премьерой стала серия телевизоров Micro RGB. В нее вошли модели R95H с диагональю от 65 до 115 дюймов и R85H с экранами от 55 до 100 дюймов. За обработку изображения отвечает новый процессор Micro RGB с алгоритмами искусственного интеллекта. Он в реальном времени анализирует каждый кадр, автоматически регулируя яркость, цветопередачу и HDR. Модели старшей линейки R95H получили фирменное антибликовое покрытие.

С панелями OLED представлены ТВ серий S95H, S90H и S85H с диагоналями от 42 до 83 дюймов. Флагманский S95H получил тонкую металлическую рамку и конструкцию, позволяющую установить телевизор практически вплотную к стене.

Телевизоры оснащены процессором NQ4 третьего поколения, который масштабирует изображение до 4K и оптимизирует цветопередачу, яркость и плавность картинки. Старшие модели поддерживают частоту обновления до 165 Гц, а также технологии Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro.

В серию Mini LED вошли модели M80H с диагоналями от 55 до 85 дюймов и M70H размером от 43 до 85 дюймов. Они поддерживают частоту обновления до 144 Гц. За обработку изображения отвечает процессор NQ4 второго поколения.

Что касается The Frame, то предлагается 98-дюймовая версия с QLED-экраном.