Два российских и один американский корабль вместе сведут МКС с орбиты

Россия и США будут вместе сводить Международную космическую станцию (МКС) с орбиты, пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя Роскосмоса. По его словам, в процессе будут задействованы специально разрабатываемый американский корабль United States Deorbiting Vehicle (USDV) и два российских грузовых корабля «Прогресс» для управления ориентацией станции.

Международная космическая станция. Фото © Роскосмос / NASA

USDV разрабатывается компанией SpaceX по контракту с американским космическим агентством NASA. Его построят на базе корабля Dragon, но USDV будет в четыре раза мощнее и сможет нести в шесть раз больше топлива. Плановое понижение орбиты МКС начнётся в 2028 году, а весь процесс сведения займёт около двух лет.

Роскосмос и NASA также планируют договориться о распределении ответственности при сведении МКС с орбиты. Сейчас действует договорённость между Россией и США по совместному использованию станции до конца 2030 года, затем эксплуатацию планируют завершить. Недавно мы писали о том, что в NASA считают технически возможным продолжение работы МКС после 2030 года.