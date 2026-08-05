Anthropic подтвердила создание команды по разработке собственных ИИ-чипов для Claude

Anthropic впервые официально подтвердила, что создаёт собственную команду по разработке специализированных ИИ-чипов для семейства моделей Claude.

Компания уже открыла вакансии инженеров по проектированию полупроводников и заявила, что намерена совместно разрабатывать аппаратное обеспечение и модели, чтобы повысить производительность и эффективность Claude в крупных масштабах.

В Anthropic подчеркнули, что не собираются отказываться от существующей инфраструктуры. Компания продолжит использовать «мультичиповый подход», при котором ключевую роль в обучении и работе моделей сохранят решения AWS, Google, Nvidia и AMD. Собственные процессоры должны дополнить эту экосистему, а не заменить её.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Согласно опубликованной вакансии, Anthropic формирует команду Custom Silicon Team и ищет специалистов с опытом полного цикла разработки микросхем — от проектирования до выпуска готовых чипов. Зарплата инженеров составит от $320 000 до $485 000 в год. От кандидатов ожидают практического опыта вывода полупроводниковых изделий в серийное производство и готовности принимать технические решения без большой организационной структуры.

Разработка собственных ИИ-чипов требует значительных инвестиций, однако позволяет компаниям уменьшить зависимость от Nvidia и создавать аппаратную платформу, оптимизированную под конкретные модели искусственного интеллекта. Ранее агентство Reuters сообщало, что Anthropic изучает возможность выпуска собственных процессоров, а The Information писал о переговорах компании с Samsung Electronics по поводу потенциального производства.

Anthropic стала ещё одной крупной компанией, выбравшей этот путь. В июне OpenAI представила собственный ИИ-чип Jalapeno, разработанный совместно с Broadcom, Meta* готовится запустить в производство следующее поколение своих ускорителей, а французская Mistral также рассматривает возможность создания собственных специализированных процессоров.



* Деятельность организации «Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram» признана экстремистской и запрещена в РФ