NASA удалось продлить миссию Voyager 2 ещё на 1 год

Инженеры отключили часть оборудования и заменили его функции менее энергоёмкими аналогами, что позволит космическому аппарату сохранить работу 3 научных приборов

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory, JPL) выполнили сложную операцию по перераспределению энергопотребления космического аппарата Voyager 2. Операция, получившая внутреннее название "Big Bang", позволила продлить научную программу аппарата: его 3 оставшихся научных прибора смогут работать как минимум на 1 год дольше.

Во время операции специалисты одновременно отключили часть потребляющих энергию устройств и перевели аппарат на менее энергоёмкие альтернативные системы.

Главной задачей было сохранить достаточный уровень обогрева оборудования, поскольку Voyager 2 продолжает работать в условиях экстремально холодного межзвёздного пространства.

Источник: NASA / JPL-Caltech

Оба аппарата серии Voyager получают электроэнергию от радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые преобразуют тепло, выделяемое при распаде плутония, в электричество. По мере естественного уменьшения количества радиоактивного материала мощность генераторов ежегодно снижается примерно на 4 Вт.

Почти за 50 лет после запуска энергетический запас аппаратов стал настолько мал, что команде приходится постепенно отключать второстепенные системы.

С 2024 года из-за нехватки энергии на каждом из аппаратов уже были отключены по 2 научных прибора. Без нынешней модернизации NASA пришлось бы вывести из эксплуатации ещё один прибор Voyager 2 до конца 2026 года. Аналогичную операцию специалисты планируют провести и на Voyager 1, который находится ещё дальше от Земли, в ближайшие месяцы.