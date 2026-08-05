«Раскладушки» возвращаются: «Мегафон» рассказал о массовом переходе на складные смартфоны

По данным объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota, продажи складных смартфонов за год выросли на 55%. Несмотря на то что наиболее востребованными остаются компактные смартфоны-«раскладушки», быстрее растёт спрос на модели формата «книжка»: их продажи в сети увеличились на 91%, тогда как «раскладушек» — на 40%.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

По итогам года на «раскладушки» приходится 52% всех используемых складных устройств, а на «книжки» — 48%. Более половины продаж приходится на Москву. Среди регионов высоким спросом на «книжки» также выделяются Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Покупатели «раскладушек» чаще выбирают версии с накопителем 256 ГБ, тогда как среди «книжек» лидируют модели с памятью 1 ТБ. Женщины составляют почти три четверти владельцев «раскладушек», большинство из них — в возрасте от 20 до 40 лет. «Книжки» преимущественно выбирают мужчины 35–54 лет, которым важны большой экран и удобство работы с документами, приложениями и мультимедийным контентом.

Лидером российского рынка складных смартфонов остаётся Samsung, на который приходится 72% продаж таких устройств в розничной сети компании.