NASA в 10 раз повысило точность прогноза солнечных бурь с помощью миссии PUNCH

Учёные NASA успешно испытали новую систему прогнозирования солнечных бурь на основе данных миссии PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere). Во время теста модель предсказала время прибытия к Земле коронального выброса массы с точностью до 30 минут — это примерно в 10 раз эффективнее существующих методов, которые дают окно неопределённости около 5 часов.

Корональные выбросы массы — это гигантские облака солнечной плазмы, способные нарушать работу спутников, электросетей и космических аппаратов. До запуска PUNCH в 2025 году астрономы могли наблюдать такие выбросы лишь на пятой части пути от Солнца до Земли, после чего прогноз строился в основном по расчётным моделям.

Четыре спутника PUNCH, работающие на низкой околоземной орбите, позволяют почти непрерывно отслеживать движение плазмы, получая новые изображения каждые 4 минуты практически на всём протяжении её полёта.

Источник: NASA / PUNCH / SwRI

Для проверки возможностей системы учёные использовали данные о корональном выбросе массы, произошедшем 31 мая 2025 года. Через 12 часов после его возникновения компьютерная модель определила окончательное время прибытия к Земле, которое впоследствии совпало с реальным с погрешностью менее 30 минут. При этом алгоритм самостоятельно определил момент, когда расчёт стал достаточно устойчивым для уверенного прогноза.

Разработчики считают, что по мере накопления данных PUNCH и совершенствования моделей прогнозы можно будет делать ещё раньше и точнее. Кроме того, изображения миссии уже показали, что облака солнечной плазмы имеют более неоднородную структуру, чем предполагалось ранее, и продолжают заметно изменяться во время движения через внутреннюю часть Солнечной системы, что поможет лучше понять поведение плазмы не только у Солнца, но и в других областях нашей Галактики.