T2 открыл «Выгодно вместе» для абонентов всех мобильных операторов

Российский оператор T2 обновил программу «Выгодно вместе», расширив ее возможности для совместного использования мобильной связи. Теперь к группе можно подключать не только клиентов T2, но и абонентов других операторов. При этом размер скидки для участников, пользующихся услугами T2, может достигать 25% в зависимости от числа участников и наличия подписки MiXX.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

В программе появились новые роли с разными уровнями доступа, что позволяет гибко управлять группой. Организатор может оплачивать тарифы всех участников с одной банковской карты, а также распределять между ними собственный пакет мобильного интернета.

По словам компании, обновление призвано упростить совместное использование услуг связи для членов семьи и близких, даже если они пользуются услугами разных операторов или находятся в разных регионах. Новые возможности объединяют централизованную оплату, управление тарифами и передачу интернет-трафика в рамках одной группы.