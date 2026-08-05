Ракета Falcon 9 врезалась в Луну на скорости 8700 км/ч

Вторая ступень ракеты Falcon 9, которая после запуска более полутора лет «дрейфовала» в космосе, завершила свой путь столкновением с поверхностью Луны. Удар произошел 5 августа около 09:35 по московскому времени.

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Ступень была запущена 15 января 2025 года в рамках миссии, доставившей к Луне сразу два аппарата — американский Blue Ghost Mission 1 и японский Hakuto-R Resilience. После успешного вывода полезной нагрузки топлива для возвращения к Земле и контролируемого схода с орбиты уже не хватило. В результате верхняя ступень осталась в космосе и со временем вышла на траекторию, пересекающую орбиту Луны.

Как пояснила представитель SpaceX Джулианна Шайман, дальнейшее движение объекта постепенно изменилось под воздействием гравитации и солнечной активности. После полной выработки топлива скорректировать траекторию уже было невозможно.

По расчетам специалистов, столкновение произошло в районе кратера Эйнштейна на западной окраине видимой стороны Луны. Масса ступени составляла около четырех тонн, а энергия удара была сопоставима примерно с тремя тоннами в тротиловом эквиваленте. По предварительным оценкам, в результате образовался новый кратер диаметром около 27 метров и глубиной до шести метров. Скорость столкновения, согласно предварительным данным, составляла около 8700 км/ч.

В NASA подчеркнули, что инцидент не представлял никакой опасности для Земли. При этом новый кратер и выброшенные при ударе породы могут стать ценным материалом для исследований. Ученые рассчитывают использовать их для изучения процессов формирования поверхности Луны, а также для оценки потенциальных рисков, с которыми столкнутся будущие пилотируемые экспедиции и долговременные лунные базы.