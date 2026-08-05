Microsoft передумала: рекомендация о 32 ГБ ОЗУ для игровых ПК с Windows 11 исчезла с сайта компании

Microsoft больше не называет ПК с 32 ГБ ОЗУ «конфигурацией без поводов для беспокойства» для геймеров

Microsoft удалила со своего сайта рекомендацию 32 ГБ оперативной памяти как оптимального объема для современных игровых компьютеров. На исчезновение публикации обратили внимание журналисты Windows Latest.

Изображение: Tom's Hardware

Речь идет о статье из Центра обучения Windows, где компания утверждала, что 32 ГБ ОЗУ — это «конфигурация без поводов для беспокойства» для любителей современных AAA-игр, пользователей с большим количеством открытых приложений и поклонников модификаций. Теперь эта страница больше недоступна: при попытке открыть ее посетителей автоматически перенаправляют на главную страницу раздела.

По мнению Windows Latest, исчезновение материала может свидетельствовать о том, что Microsoft решила пересмотреть свою позицию на фоне ситуации на рынке оперативной памяти, где стоимость модулей DDR4 и DDR5 продолжает расти.

На этом фоне производители ноутбуков вновь начали предлагать модели с 8 ГБ оперативной памяти в базовых комплектациях. Более того, к этой тенденции присоединилась и сама Microsoft, выпустив версии Surface Pro 12, Surface Laptop 13 и Surface Laptop for Business с 8 ГБ ОЗУ.

Ранее компания также пообещала оптимизировать Windows 11 и снизить потребление оперативной памяти операционной системой, что особенно важно для моделей с 8 ГБ ОЗУ.