Пользователь заказал GeForce RTX 5090 за 4430 долларов: Asus отменила заказ и подняла цену на 500 долларов

Пользователь форума Reddit c ником IndependentOk1031 рассказал, что Asus отменила его заказ на видеокарту ROG Astral GeForce RTX 5090, оформленный через официальный маркетплейс Nvidia. Причина — стоимость видеокарты изменилась, и заметно. Компания официально ситуацию пока не комментировала.

Изображение: Asus

По словам IndependentOk1031, он заказал ускоритель за $4429, с учетом налогов стоимость составила около $4607. Позже заказ был отменен.

Как утверждает пользователь, после обращения в службу поддержки Nvidia ему сообщили, что Asus не смогла выполнить заказ по первоначальной цене из-за позднего обновления стоимости. По его словам, Nvidia попросила производителя выполнить заказ на прежних условиях — по старой цене, Asus якобы отказалась.

После отмены заказа цена той же видеокарты выросла до $4982, а с учетом налогов — примерно до $5090. Иными словами, ту же самую видеокарту купить можно, но цена будет уже примерно на $500 больше.

Ситуация происходит на фоне продолжающегося роста цен на видеокарты. Рекомендованная стоимость эталонной GeForce RTX 5090 Founders Edition при запуске составляла $1999, однако версии от партнеров Nvidia за последний год значительно подорожали. Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Nvidia подняла стоимость комплектов «память + GPU» для своих партнеров на 10-30%.