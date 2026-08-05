В России разворачивают современное производство чипов — с литографами ASML и реакторами травления Lam Research

В особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане может появиться новое предприятие по выпуску интегральных микросхем. Об этом сообщает CNews со ссылкой на источники в отрасли и опубликованные вакансии, которые косвенно подтверждают подготовку к запуску производства.

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По словам одного из собеседников издания, на площадку уже доставлено оборудование для полного цикла производства чипов. В перечень якобы входят фотолитографические установки ASML, реакторы травления Lam Research, имплантеры Applied Materials, а также системы нанесения тонких пленок и термообработки. Другой источник подтвердил, что использование литографов ASML действительно рассматривалось, однако не смог подтвердить информацию об их фактической поставке.

Дополнительным подтверждением подготовки проекта стали вакансии, размещенные ОЭЗ «Алабуга» на HeadHunter. Компания ищет ведущего инженера по пусконаладочным работам линии производства интегральных микросхем. В описании вакансии прямо упоминается оборудование ASML, Lam Research и Applied Materials. Также открыт набор операторов-наладчиков контрольно-измерительных систем. Для обеих должностей предлагается зарплата от 150 тысяч рублей и предусмотрена релокация в Елабугу.

Руководитель проектов SNDGlobal Константин Лапотко отметил, что перечисленное оборудование действительно применяется на современных предприятиях по производству полупроводников. Однако без информации о конкретных моделях литографов невозможно определить, по каким технологическим нормам сможет работать будущая фабрика.

По словам Лапотко, наиболее востребованными для российской промышленности сегодня остаются зрелые техпроцессы — от нескольких сотен до нескольких десятков нанометров. Именно они используются при производстве микроконтроллеров, аналоговых и смешанных микросхем, силовой электроники, а также компонентов для транспорта, телекоммуникаций, энергетики и промышленной автоматизации.

Лапотко также не исключает, что предприятие может выпускать электронную компонентную базу для беспилотных систем, поскольку «Алабуга» уже является одним из крупнейших российских центров их производства. Впрочем, потенциальная продукция завода может найти применение и во многих других отраслях — телеком и промышленном оборудовании.