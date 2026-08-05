Anthropic заключила контракт на $10 млрд с новым облачным ИИ-провайдером

По данным Bloomberg, компания на 6 лет зарезервировала вычислительные мощности у Volta Infra, которая одновременно привлекла $300 млн инвестиций

Anthropic заключила соглашение стоимостью около $10 млрд на аренду вычислительных мощностей сроком на 6 лет с облачной компанией Volta Infra Holdings, сообщило агентство Bloomberg.

Официально Anthropic контракт не подтверждала, однако Volta одновременно объявила о подписании 6-летнего соглашения на $10 млрд с «ведущим разработчиком ИИ», не раскрывая его название.

По данным Bloomberg, вычисления будут размещены в дата-центре Volta, который строится совместно с компанией Bitdeer в Норвегии и рассчитан на мощность 133 МВт. Volta была основана только в 2026 году бывшими руководителями инфраструктурного подразделения Brookfield Asset Management Рикардом Боадой и Софией Гумузио. Помимо облачных сервисов компания предлагает клиентам схемы финансирования закупок ускорителей Nvidia, стоимость которых стала одной из главных статей расходов при создании современных ИИ-систем.

Источник: static.seekingalpha

Одновременно с сообщениями о контракте Volta объявила о привлечении $300 млн венчурного финансирования при оценке компании в $2,4 млрд. Среди инвесторов названа Nvidia. Кроме того, по данным Bloomberg, управляющая компания Azora сформировала для клиентов Volta отдельную кредитную линию объёмом $5 млрд.

Сделка отражает новую модель развития ИИ-инфраструктуры, где разработчики всё чаще заключают многолетние контракты не только на облачные вычисления, но и фактически резервируют будущие мощности дата-центров, поставки GPU, энергоснабжение и финансовые ресурсы. При этом параметры соглашения — конфигурация ускорителей, график ввода мощностей, объём предоставляемых вычислений и условия обслуживания — публично не раскрывались.