Kioxia превратит SSD в дополнительную память для ИИ-ускорителей: представлен накопитель PCIe 6.0 GP1 со 100 миллионами IOPS в секунду

Новый корпоративный SSD использует флеш-память с низкой задержкой XL-Flash и рассчитан на хранение ИИ-моделей и данных, которые не помещаются в дорогую HBM-память GPU

Компания Kioxia представила корпоративный SSD GP1, разработанный для использования в ИИ-системах как дополнительный уровень памяти для GPU.

В отличие от обычных накопителей, которые работают как блочное хранилище данных, GP1 рассчитан на быстрый доступ к большим наборам данных, моделям искусственного интеллекта и кэшам, которые слишком объёмны для размещения в HBM, используемой в современных ИИ-ускорителях.

В основе GP1 лежит второе поколение XL-Flash — флеш-память класса SCM, с характеристиками между оперативной памятью и традиционными накопителями. Накопитель поддерживает доступ с размером блока 512 байт, что позволяет работать с небольшими объёмами данных без ограничений, характерных для обычных NAND SSD. Устройство использует интерфейс PCIe 6.0 и протокол NVMe 2.2, а также выпускается в серверных форматах EDSFF E1.S и E3.S. Некоторые версии смогут использовать прямое охлаждение через холодную пластину.

Фото: Kioxia

Архитектура первой версии GP1 рассчитана примерно на 10 млн операций случайного чтения в секунду (IOPS). Kioxia заявляет, что будущие поколения накопителей смогут масштабироваться до 100 млн IOPS, однако этот показатель не относится к первой версии GP1. Максимальная заявленная выносливость достигает 50 DWPD (Drive Writes Per Day — количество полных перезаписей всего объёма накопителя в сутки), что значительно выше показателей обычных SSD для преимущественно операций чтения.

Kioxia рассчитывает использовать GP1 в инфраструктуре искусственного интеллекта, где объём данных постоянно растёт, а размещение всей информации в HBM становится слишком дорогим. Более «холодные» данные можно будет хранить на SSD, оставляя дорогостоящую высокоскоростную память GPU для активно обрабатываемой информации.

Образцы GP1 должны появиться в конце 2026 года, при этом компания пока не раскрыла ёмкость, задержки, устойчивую скорость передачи данных, энергопотребление и стоимость накопителей.

Появление GP1 отражает попытку изменить роль флеш-памяти в ИИ-системах: вместо обычного хранилища она становится дополнительным уровнем памяти рядом с GPU, HBM и оперативной памятью. При этом реальная эффективность такого подхода будет зависеть от программного обеспечения, которое сможет правильно распределять данные между разными уровнями памяти.