Правительство Великобритании одобрило строительство дата-центра мощностью 5,2 МВт на месте исторической пивоварни Truman Brewery

Правительство Великобритании одобрило строительство дата-центра мощностью 5,2 МВт на территории бывшей пивоварни Truman Brewery в Лондоне. Проект реконструкции исторического комплекса ранее был отклонён местным советом района Тауэр-Хамлетс (Tower Hamlets), но после апелляции владельца участка решение было передано на рассмотрение центральных властей.

Министр по вопросам жилищного строительства Анджела Рэйнер разрешила реализацию проекта, который предусматривает снос существующего здания и строительство дата-центра площадью 5266 м2. По оценке властей, нынешний объект находится в аварийном состоянии и стал источником проблем с безопасностью и нарушениями общественного порядка.

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Решение вызвало недовольство части жителей: петиция против строительства дата-центра собрала более 3600 подписей. Противники проекта указывают на возможное воздействие объекта на окружающую среду и считают, что участок можно было использовать для строительства жилья.

Альтернативный план, подготовленный по заказу местного совета, предполагал размещение 350 домов, включая 44 объекта социального жилья, однако власти заявили, что не получили подтверждений реализуемости такого варианта.

Truman Brewery была основана в XVII веке и к концу XIX века считалась одной из крупнейших пивоварен мира, но прекратила работу в 1989 году. В 1995 году комплекс приобрёл предприниматель Эли Залуф (Ely Zeloof), а стоимость всей реконструкции оценивается примерно в £500 млн. Сейчас на территории уже работают 3 дата-центра Digital Realty, созданные после приобретения европейского оператора Interxion в 2019 году.