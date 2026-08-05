598 л.с., полный привод, 1400 км на баке бензина и очень просторный салон. Флагманский внедорожник Haval H10 оценили в 210 тыс. юаней (2,45 млн рублей)
Огромная машина разгоняется до 100 км/ч всего за 4,9 секунды
Great Wall Motors вывела на рынок новый флагманский внедорожник H10 — первую модель бренда, выпущенную под собственным именем Great Wall. Автомобиль получил гибридную силовую установку Hi4, просторный салон на пять или шесть мест и широкий набор современных технологий. Стоимость новинки в Китае составляет от 209 800 до 231 800 юаней (2,45-2,7 млн рублей).
H10 выполнен в стиле классического «квадратного» внедорожника — дизайн вдохновлен древнекитайским бронзовым сосудом дин. Покупателям предложат пять вариантов окраски кузова, включая двухцветные исполнения.
Габариты составляют 5138 мм (5299 мм с учетом запасного колеса на двери) х 2050 х 1970 мм при колесной базе 3000 мм. Клиренс достигает 220 мм.
Автомобиль получил цифровую приборную панель с диагональю 10,25 дюйма, медиасистему с экраном диагональю 15,6 дюйма, проекционный дисплей с диагональю 29 дюймов. Передние кресла оснащены электроприводом, вентиляцией, подогревом, массажем и встроенными динамиками в подголовниках. Для пассажиров второго ряда предусмотрен потолочный экран с диагональю 17,3 дюйма. Также имеется аудиосистема Coffee AI Sound с 21 динамиком, поддержкой Dolby Atmos и пиковой мощностью 1560 Вт.
Внедорожник получил комплекс систем помощи водителю Coffee Pilot 3, в составе которого 27 датчиков. Автомобиль оснащен семью подушками безопасности, в том числе центральной подушкой между передними сиденьями и удлиненными боковыми шторками для всех трех рядов.
Гибридная система Hi4 объединяет 1,5-литровый турбомотор мощностью 167 л.с. и два электродвигателя. Общая мощность — 598 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды. Тяговая батарея емкостью 42,8 кВт·ч обеспечивает запас хода до 232 км на чистом электричестве (по циклу CLTC), а общий запас хода достигает 1404 км. Быстрая зарядка за 15 минут позволяет пополнить запас хода примерно на 126 км.
Кроме того, внедорожник получил адаптивные амортизаторы EDC, независимую подвеску, систему распределения крутящего момента iTVC, электронноуправляемую блокировку заднего дифференциала и семь режимов движения (снег, песок, грязь и т.д.).
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