598 л.с., полный привод, 1400 км на баке бензина и очень просторный салон. Флагманский внедорожник Haval H10 оценили в 210 тыс. юаней (2,45 млн рублей)

Огромная машина разгоняется до 100 км/ч всего за 4,9 секунды

Great Wall Motors вывела на рынок новый флагманский внедорожник H10 — первую модель бренда, выпущенную под собственным именем Great Wall. Автомобиль получил гибридную силовую установку Hi4, просторный салон на пять или шесть мест и широкий набор современных технологий. Стоимость новинки в Китае составляет от 209 800 до 231 800 юаней (2,45-2,7 млн рублей).

Фото: Autohome

H10 выполнен в стиле классического «квадратного» внедорожника — дизайн вдохновлен древнекитайским бронзовым сосудом дин. Покупателям предложат пять вариантов окраски кузова, включая двухцветные исполнения.

Фото: Autohome

Габариты составляют 5138 мм (5299 мм с учетом запасного колеса на двери) х 2050 х 1970 мм при колесной базе 3000 мм. Клиренс достигает 220 мм.

Фото: Autohome

Автомобиль получил цифровую приборную панель с диагональю 10,25 дюйма, медиасистему с экраном диагональю 15,6 дюйма, проекционный дисплей с диагональю 29 дюймов. Передние кресла оснащены электроприводом, вентиляцией, подогревом, массажем и встроенными динамиками в подголовниках. Для пассажиров второго ряда предусмотрен потолочный экран с диагональю 17,3 дюйма. Также имеется аудиосистема Coffee AI Sound с 21 динамиком, поддержкой Dolby Atmos и пиковой мощностью 1560 Вт.

Фото: Autohome

Внедорожник получил комплекс систем помощи водителю Coffee Pilot 3, в составе которого 27 датчиков. Автомобиль оснащен семью подушками безопасности, в том числе центральной подушкой между передними сиденьями и удлиненными боковыми шторками для всех трех рядов.

Фото: Autohome

Гибридная система Hi4 объединяет 1,5-литровый турбомотор мощностью 167 л.с. и два электродвигателя. Общая мощность — 598 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды. Тяговая батарея емкостью 42,8 кВт·ч обеспечивает запас хода до 232 км на чистом электричестве (по циклу CLTC), а общий запас хода достигает 1404 км. Быстрая зарядка за 15 минут позволяет пополнить запас хода примерно на 126 км.

Фото: Autohome

Кроме того, внедорожник получил адаптивные амортизаторы EDC, независимую подвеску, систему распределения крутящего момента iTVC, электронноуправляемую блокировку заднего дифференциала и семь режимов движения (снег, песок, грязь и т.д.).