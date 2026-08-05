В Техасе вместо выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВт

Исторический Dallas Market Hall заменят пятиэтажным объектом для цифровой инфраструктуры площадью 40 акров. Первая очередь может заработать в 2027 году

В Далласе (штат Техас) планируют построить дата-центр мощностью 245 МВт на месте одного из зданий торгово-выставочного комплекса Dallas Market Center. Проект реализуют девелоперская компания Crow Holdings и оператор дата-центров CleanArc Data Centers: они намерены заменить здание Dallas Market Hall пятиэтажным объектом для цифровой инфраструктуры площадью 40 акров. Первая очередь может быть введена в эксплуатацию к концу 2027 года.

Dallas Market Hall больше не принимает новые заявки на проведение мероприятий. Представитель комплекса Коул Догерти сообщил, что бронирование будущих событий было остановлено несколько месяцев назад, пока рассматриваются варианты стратегической реконструкции территории.

Dallas Market Center существует с 1950-х годов и занимает около 5 млн квадратных футов (460 000 м2). Комплекс принадлежит Crow Holdings — частной инвестиционной и девелоперской компании из Далласа. Здание Market Hall площадью 202 000 квадратных футов (18 800 м2) открылось в 1960 году и было единственным объектом комплекса, доступным широкой публике: здесь проходили выставки и концерты.

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Crow Holdings впервые объявила о планах строительства дата-центра в Далласе в январе 2026 года, но тогда компания сообщала только о развитии кампуса на свободной территории. Новые документы по зонированию указывают, что объект будет построен именно на месте Market Hall. Общая стратегия компании предусматривает развитие цифровой инфраструктуры в США: её портфель потенциальных проектов включает более 3 ГВт будущих мощностей в нескольких штатах.

CleanArc Data Centers была создана в 2024 году инвестиционной компанией в сфере чистой энергетики 547 Energy. Компания специализируется на строительстве гипермасштабных дата-центров мощностью более 300 МВт и площадью от 200 до 700 акров. Помимо проекта в Далласе, CleanArc развивает крупный объект в округе Каролайн (штат Вирджиния) и рассматривает площадки в других регионах США.