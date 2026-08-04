Китай запускает интернет-спутники на уровне SpaceX: ракета Long March 8A за раз вывела 23 аппарата

Это был первый полет модернизированной ракеты, которая теперь доставляет спутники прямо на их орбиты

Китай успешно запустил новую группу низкоорбитальных спутников для спутникового интернета. Старт состоялся 4 августа в 16:52 по пекинскому времени (11:52 по московскому времени) с коммерческого космодрома на острове Хайнань.

Изображение: CCTV

Для запуска использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-8А» (Long March 8A), она вывела 23 спутника. По данным китайских властей, все аппараты были успешно доставлены на расчетную орбиту.

Этот запуск стал первым полетом модернизированной версии ракеты «Чанчжэн-8А» после комплексного обновления. В ходе миссии была проведена полная проверка модернизированных систем, подтвердившая повышение грузоподъемности носителя. Ожидается, что это позволит эффективнее выполнять будущие массовые запуски спутниковых группировок.

Кроме того, в рамках миссии испытали несколько новых технологий, также были оптимизированы процедуры подготовки к запуску и значительно повышена общая эффективность предстартовых операций.

Одним из ключевых достижений стал впервые реализованный режим прямого вывода спутников на целевую орбиту. Благодаря этому аппараты смогут начать работу значительно быстрее, поскольку им не потребуется самостоятельно поднимать орбиту в течение нескольких месяцев после запуска.