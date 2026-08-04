SpaceX не будет строить новые Crew Dragon, но корабли продолжат летать ещё много лет

Компания увеличивает ресурс существующего флота до 15 полётов на корабль, параллельно готовя переход к Starship и сохраняя поддержку МКС

SpaceX заявила, что не планирует строить новые пилотируемые корабли Crew Dragon, однако существующий флот продолжит выполнять миссии ещё многие годы. Сейчас компания эксплуатирует 5 кораблей, а совместно с NASA работает над увеличением их сертифицированного ресурса с первоначальных 5 до 15 полётов.

Очередной миссией станет Crew-13, запуск которой намечен не ранее 12 сентября: в ней впервые после дебютного полёта снова будет использоваться корабль Grace.

Несмотря на разработку Starship, SpaceX подчёркивает, что переход не будет резким. Компания ожидает длительный период, когда Crew Dragon и Starship будут эксплуатироваться одновременно. При этом сроки полного перехода на Starship пока не определены, а сам корабль значительно крупнее Crew Dragon, что создаёт дополнительные требования для будущих коммерческих орбитальных станций.

Фото: SpaceX

Спрос на Crew Dragon остаётся высоким. NASA уже рассматривает закупку ещё до 6 дополнительных миссий после Crew-14 из-за задержек с сертификацией Boeing Starliner. Европейское космическое агентство также изучает возможность отдельного полёта своих астронавтов на Crew Dragon, а помимо полётов к МКС корабли заказаны для коммерческих миссий компаний Axiom Space, Vast и Voyager Technologies.

В NASA рассчитывают, что в будущем коммерческие станции будут продавать комплексную услугу, включающую одновременно и транспортировку экипажа, и пребывание на орбите, а выбор космического корабля останется за операторами станций. На этом фоне Crew Dragon остаётся единственным регулярно эксплуатируемым американским пилотируемым кораблём, тогда как Starship продолжает разработку, а Starliner ещё не получил сертификацию для длительных экспедиций к МКС.