Новый космический двигатель превзошёл гидразиновые аналоги: Rubicon завершила огневые испытания Velox

5-ньютонный двигатель на нетоксичном топливе ASCENT переходит в серийное производство после испытаний с рекордным для своего класса ресурсом почти 14 кг топлива

Американская Rubicon Space Systems завершила серию огневых испытаний двигателя Velox тягой 5 Н, работающего на топливе ASCENT (Advanced Spacecraft Energetic Non-Toxic Propellant — перспективное нетоксичное топливо для космических аппаратов).

По данным компании, двигатель превысил расчётные характеристики и переходит в серийное производство. Первые поставки заказчикам запланированы на начало 2027 года, а первые орбитальные миссии — на конец 2027 года.

Испытания проходили в вакуумной камере в Хантсвилле (штат Алабама). Инженеры проверили работу двигателя во всём диапазоне давлений подачи топлива — от 125% до 25% от номинального значения, а также при различных режимах работы от 1% до 100% рабочего цикла.

По итогам испытаний двигатель подтвердил ресурс почти 14 кг пропущенного через него топлива. По словам Rubicon, среди опубликованных данных это лучший показатель для 5- и 1-ньютонных двигателей на ASCENT.

Фото: Rubicon Space Systems

Компания также сообщила, что двигатель обеспечил удельный импульс 255 секунд — примерно на 10% выше, чем у аналогичных гидразиновых двигателей. Само топливо ASCENT почти на 50% плотнее гидразина, что позволяет хранить больше рабочего вещества в том же объёме и увеличивать продолжительность миссий без роста размеров топливных баков.

Разработка ASCENT ведётся с 1990-х годов Исследовательской лабораторией ВВС США как более безопасная альтернатива гидразину.

После завершения испытаний Rubicon приступила к выпуску двигателей для 3 неназванных заказчиков. Поставки начнутся в 2027 году, ещё несколько миссий запланированы на 2028 год. В 2025 году компания также получила контракт NASA на разработку 110-ньютонного двигателя на ASCENT и поставила двигательную установку для демонстрационной миссии Green Propulsion Dual Mode, запуск которой ожидается позднее в этом году.