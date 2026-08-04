MSI выпустила драконью серию в честь своего 40-летия. В линейку Draco Epic включили видеокарты, системные платы и прочее

В честь своего 40-летия компания MSI представила целую россыпь устройств Draco Epic, которые отличаются визуальным оформлением.

Дракон в названии тут не зря. Как раз именно он изображён на радиаторах, корпусах и прочих элементов тех самых устройств.

Фото WCCF Tech

Среди устройств имеются видеокарты, системные платы, жидкостные СО, наушники, блоки питания и корпуса для ПК. К примеру, видеокарта GeForce RTX 5080 16G Suprim Draco Epic Eition создана на базе модели RTX 5080 Suprim. Новинка отличается незначительными изменениями в дизайне кожуха охладителя, а вот панель полностью переработана.

В целом подход вполне классический. Каких-то совершенно новых или уникальных устройств нет, а всё, что показали, представляет собой стандартные серийные модели с несколько иным оформлением. Все новинки будут доступны в ограниченном количестве. Данных о ценах пока нет.