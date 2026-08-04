Российская игра Atomic Heart внезапно вышла в российском Steam. Ранее она была эксклюзивом VK Play

Нашумевшая в своё время игра Atomic Heart от российской студии Mundfish спустя три с половиной года после выхода внезапно стала доступна в российском каталоге Steam.

Всё это время игра на ПК в России была эксклюзивом VK Play, хотя в большинстве других стран она была и в Steam. Сейчас же проект вышел в Steam в России и в Казахстане.

Фото Steam

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Игра получила хорошие отзывы и была тепло принята геймерами. В Steam у проекта большинство отзывов очень положительные. Разработчики сейчас занимаются созданием второй части Atomic Heart и заодно многопользовательской игрой The Cube в той же вселенной.