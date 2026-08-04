Аппарат «Бион-М» №3 будет изучать влияние космической радиации на живые организмы

Руководитель научного направления Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев рассказал о новом космическом аппарате «Бион-М» №3, запуск которого намечен на 2030 год. На заседании бюро Совета РАН по космосу учёные поддержали проект программы научных исследований во время лётных испытаний космического аппарата «Бион-М» №3.

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По словам Сычева, «Бион-М» №3 будет выведен на полярную орбиту высотой около 800 км, что значительно выше, чем в предшествующих полётах подобных аппаратов. Это позволит изучить влияние на живые организмы радиационного воздействия, сравнимого с условиями дальнего космоса. Учёный отметил, что именно космические лучи и их влияние на человеческий организм являются одной из ключевых составляющих при планировании длительных межпланетных пилотируемых миссий.

Базой для проведения космических экспериментов на «Бионе-М» №3 будет оборудование, аналогичное тому, которое летало на корабле «Бион-М» №2, где использовались лабораторные животные. Но появятся новые подходы в проведении исследований биологических объектов: планируется использовать не только линейных, но и генетически разнообразных животных, добавил Сычев.

В свою очередь, первый заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов подтвердил техническую готовность платформы. По его словам, космический аппарат обеспечивает возможность использования широкого диапазона рабочих орбит, комфортный для биообъектов температурно-влажностный режим и размещение научной аппаратуры как снаружи, так и внутри спускаемого аппарата.