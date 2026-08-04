Обнаружена частица на 130 МэВ легче предсказаний: либо новый тип материи, либо ключ к происхождению массы Вселенной

Это первый кандидат в экзотические адроны с одиночным b-кварком или долгожданный киральный партнёр Bs-мезона, напрямую связанный с механизмом генерации 98% массы видимого вещества

На конференции ICHEP 2026 в Бразилии коллаборация LHCb объявила об открытии новой частицы — Bs0*(5700)0. Статистическая значимость находки превышает 7 стандартных отклонений, то есть вероятность того, что обнаруженный пик — случайная флуктуация, ничтожно мала.

Частицу поймали в спектре инвариантных масс системы, состоящей из Bs0-мезона и нейтрального пиона. Bs0 восстанавливали по трём независимым каналам распада. Во всех трёх проявился один и тот же узкий резонанс с массой 5698,9 ± 1,5 МэВ/c2, что примерно на 130 МэВ/c2 ниже ожиданий стандартной кварковой модели. Ширина частицы оказалась меньше 9,8 МэВ на 90% доверительном уровне, то есть она живёт заметно дольше типичных адронов и очень долго распадается.

Именно это сочетание — неожиданно лёгкое состояние и неестественно узкий пик — превращает наблюдение в принципиальную загадку. Простая картина «кварк плюс антикварк» предсказывала для нижнего скалярного Bs0-мезона существенно большую массу, а наблюдаемая частица выбивается из этих рамок.

Авторы предлагают два сценария, каждый из которых по-своему меняет понимание сильного взаимодействия. Первый: открыт киральный партнёр основного Bs0-мезона — долгожданное состояние, напрямую связанное со спонтанным нарушением киральной симметрии. Второй: это первый экзотический адрон, содержащий всего один прелестный b-кварк в составе более сложной, чем кварк-антикварковая, структуры.

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Гипотеза кирального партнёра подкрепляется почти идеальной параллелью из очарованного сектора. В 2003 году была обнаружена частица Ds0*(2317)+ с точно такими же своствами: дефицит массы и противоестественно узкая ширина. Позже её интерпретировали именно как кирального напарника Ds-мезона. Разница масс между Bs0*(5700)0 и обычным Bs0 составляет 332 МэВ/c2, что очень близко к расщеплению в очарованном семействе — около 349 МэВ/c2.

Такое повторение аномалии в двух независимых кварковых секторах — серьёзный аргумент в пользу того, что физики впервые наблюдают прямое проявление механизма, который генерирует более 98% массы видимого вещества. Киральная симметрия, нарушенная в вакууме, наделяет лёгкие кварки эффективной массой, и Bs0*(5700)0 может стать идеальным окном в этот процесс.

Не менее значима и альтернативная интерпретация. До сих пор все надёжно идентифицированные экзотические адроны с тяжёлыми кварками содержали либо пару очарованных кварков, либо комбинацию очарованного и прелестного. Ни одной частицы с одиночным b-кварком, которая была бы устроена сложнее обычного мезона, зарегистрировать не удавалось. Bs0*(5700)0 с его массой ниже порога сильного распада и аномально малой шириной — классический кандидат на адронное соединение или тетракварк, где компоненты удерживаются не глюонным обменом, а остаточным ядерным взаимодействием. Подтверждение такой природы означало бы открытие целого нового семейства экзотических состояний.

Анализ выполнен на полной статистике сеансов Run 1 и Run 2 Большого адронного коллайдера. Методически важным шагом стало использование «быстрых» нейтральных пионов, восстановленных без привязки к вершине распада B-мезона. Это позволило LHCb впервые дотянуться до состояний, распадающихся на Bs0 и π0, и значительно расширяет охоту коллаборации на новые частицы в будущем.

Найден Bs0*(5700)0 или нет второй такой же объект в другом канале, но повторение аномалии сразу в очарованном и прелестном секторах говорит о систематическом отклонении от предсказаний составляющей кварковой модели. Это способно изменитьь сам способ, которым физика сильных взаимодействий описывает связанные состояния кварков: будь то через фундаментальную симметрию, порождающую массу Вселенной, или через прежде невиданную форму материи.