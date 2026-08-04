Двухлетний стартап Mariana Minerals привлёк $310 млн на создание автономных шахт для обеспечения ИИ-индустрии металлами

Компания получила оценку $1,5 млрд и хочет добывать медь и литий в США с помощью собственного ИИ

Американский стартап Mariana Minerals привлёк $310 млн в раунде Series B при оценке компании в $1,5 млрд для разработки и управления собственными месторождениями меди и лития с использованием искусственного интеллекта. С учётом нового раунда общий объём привлечённого капитала компании достиг около $400 млн.

Mariana Minerals делает ставку на то, что развитие искусственного интеллекта требует не только новых чипов и дата-центров, но и большого количества сырья — прежде всего меди и других минералов. Компания не продаёт программное обеспечение горнодобывающим предприятиям, а сама владеет и управляет объектами, используя собственную ИИ-платформу для автоматизации добычи.

Стартап основан командой с опытом в разных отраслях: генеральный директор Тернер Колдуэлл ранее руководил направлением металлов и минералов в Tesla, а его сооснователи работали в машинном обучении компании Affirm и в финансировании энергетических проектов.

По оценке Mariana, сочетание горнодобывающей экспертизы, программного обеспечения и капитала позволит сокращать сроки строительства новых шахт.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Первым проектом компании стала Copper One — законсервированная медная шахта в штате Юта, которую Mariana приобрела в прошлом году и перезапустила с использованием автономного программного обеспечения за 4 месяца. Компания планирует вывести её производство на уровень 50 000 тонн очищенной меди в год.

Второй проект, Lithium One в Техасе, предусматривает получение лития для аккумуляторов из сточных вод нефтегазовой отрасли, запуск производства намечен на 2027 год.

Развитие Mariana происходит на фоне роста спроса на металлы для электрификации и инфраструктуры искусственного интеллекта. США зависят от внешних поставок критических минералов: Китай контролирует значительную часть мировой переработки, а для редкоземельных материалов, используемых в магнитах для электроники и военной техники, эта доля достигает 92%. Среди инвесторов Mariana также присутствуют крупные участники отрасли и стратегические организации, включая горнодобывающую компанию BHP и In-Q-Tel — венчурное подразделение, связанное с разведывательным сообществом США. Компания планирует создать 10 коммерческих проектов за 10 лет, используя каждый новый объект для улучшения собственных технологий автоматизированной добычи.