Крупнейшая галактика Вселенной оказалась ещё больше: IC 1101 продолжает расти

Новые наблюдения показали диаметр около 1,7 млн световых лет — почти в 15 раз больше Млечного Пути, а столкновения в скоплении Abell 2029 всё ещё добавляют ей вещество

Астрономы уточнили размеры крупнейшей известной галактики IC 1101 и выяснили, что она ещё не завершила рост. Новые наблюдения с помощью телескопа Isaac Newton на Канарских островах показали, что диаметр основной звёздной части галактики составляет около 1,7 млн световых лет (520 килопарсеков), что значительно больше прежних оценок в 370 000 световых лет.

IC 1101 расположена в центре скопления галактик Abell 2029 примерно в 1 млрд световых лет от Земли.

Центральные галактики скоплений обычно являются крупнейшими, поскольку они постепенно увеличиваются за счёт поглощения галактик из окружения. Однако новые данные показывают, что даже среди таких гигантов IC 1101 остаётся исключением по масштабу: её диаметр примерно в 15 раз превышает диаметр Млечного Пути, а по объёму внутри неё могли бы поместиться почти 4000 галактик размером с нашу.

IC 1101 в обзоре Sloan Digital Sky Survey. Источник: SDSS

Учёные определяли границы IC 1101 по изменению распределения звёзд: у галактик нет чёткой физической оболочки, поэтому размер оценивают по области, где количество звёзд резко уменьшается. Анализ структуры галактики, включая изменения яркости поверхности, плотности звёздной массы, цвета и формы, позволил определить область, где заканчивается основное звёздное население.

Масса звёзд внутри IC 1101 оценивается примерно в 3,4 трлн масс Солнца — от 9 до 34 раз больше, чем у Млечного Пути. При этом из-за огромного размера галактика в среднем менее плотная по звёздам, чем наша.

Дополнительные наблюдения с рентгеновской космической обсерватории Chandra показали возмущения в окружающем газе, которые указывают на недавнее поглощение вещества. Это означает, что IC 1101 продолжает собирать материал и её размеры могут увеличиваться дальше. Кроме того, в центре галактики находится сверхмассивная чёрная дыра массой в десятки миллиардов масс Солнца.