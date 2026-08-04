AMD начала подготовку Linux-драйверов для видеокарт RDNA 5: это одно из ранних подтверждений работы над следующим поколением GPU AMD

AMD начала подготовку программной поддержки следующего поколения видеокарт RDNA 5 в Linux. Компания отправила в список рассылки ядра Linux новый набор патчей для AMDGPU, добавляющих базовую инфраструктуру для Display Core Next 6 (DCN6) — нового дисплейного движка, который должен использоваться в будущих графических процессорах AMD.

В коде нет упоминаний конкретных моделей видеокарт, однако DCN6 связан с графическим движком GFX13, который ранее уже связывали с архитектурой RDNA 5. Это стало одним из первых появлений будущего поколения GPU AMD в открытой экосистеме Linux. Добавленные изменения создают основу для дальнейшей поддержки оборудования, включая будущие функции и оптимизации.

Источник: AMD

Display Core Next — это часть архитектуры AMD, отвечающая за вывод изображения и подключение мониторов. Каждое новое поколение GPU получает собственную версию этого дисплейного движка, поэтому появление DCN6 указывает на продолжающуюся разработку аппаратной платформы RDNA 5.

Новые патчи пока не раскрывают характеристики будущих видеокарт, улучшения производительности или новые возможности вывода изображения. Они лишь закладывают программную основу для следующих обновлений, которые должны добавить поддержку функций дисплея, управления энергопотреблением и мультимедийных возможностей RDNA 5 в Linux.