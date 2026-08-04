Российский производитель телевизоров «Квант» признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Квант» — российского производителя телевизоров, пишет издание «Коммерсантъ». Иск о банкротстве был подан ООО «ДНС ритейл» (структура группы DNS) ещё в июне 2025 года, задолженность перед заявителем составила 654,6 млн руб. В мае в дело о банкротстве вступили еще 24 кредитора с требованием выплаты задолженности на общую сумму 763,4 млн руб.

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ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приёмников, видеомониторов и видеопроекторов. Это единственный российский производитель телевизоров, включенный в реестр радиоэлектроники Минпромторга. На заводах компании в Воронеже и Зеленограде выпускали продукцию под брендом Irbis. В апреле 2025 года «Квант» приостановил сборку всех моделей телевизоров.

В Минпромторге РФ заявили, что решение Арбитражного суда Москвы о признании компании «Квант» банкротом не означает прекращения производства телевизоров в России и не приведёт к демонтажу производственных мощностей. В министерстве сообщили, что ведётся работа по перезапуску предприятия, который состоится после завершения процедуры банкротства. Точные сроки и детали перезапуска в ведомстве пообещали раскрыть позже.