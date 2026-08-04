Совершенно новый тип памяти на пути к производству. Hynix и SanDisk выпустили первые спецификации памяти HBF

Компании Hynix и SanDisk объявили о выпуске первой технической спецификации нового типа памяти HBF (High Bandwidth Flash), который они представили в феврале. За прошедшее время к проекту Open Compute Project присоединились также Google и Tensorrent.

HBF создаётся на основе NAND, но при этом сможет предложить в 8-16 раз большую ёмкость, чем HBM. И это при аналогичной пропускной способности и даже аналогичной стоимости. Компании отмечают, что не предлагают HBF в качестве прямой замены более дорогой HBM. Оба типа памяти будут сосуществовать в одной системе: HBM будет заниматься рабочими нагрузками, требующими меньшей задержки, а HBF обеспечивает дополнительную емкость для весов моделей и других данных для вывода.

Фото Videocardz

Ожидается, что образцы будут готовы ещё до конца текущего года, а первые устройства с памятью HBF появятся на рынке уже в следующем году.