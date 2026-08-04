Минималистичные наушники-клипсы с автономностью 10 часов и ценой 100 долларов. Представлены CMF Clip Pro

Бренд CMF компании Nothing представил беспроводные наушники Clip Pro в форм-факторе клипсы по цене 100 долларов.

Новинки выделяются лаконичным дизайном, хорошей автономностью, а также футляром, который позволяет управлять рядом функций наушников. К примеру, регулировать громкость, отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки.

Фото Nothing

Форм-фактор этой модели подразумевает открытый тип наушников со всеми вытекающими. В основе лежат драйверы диаметром 10,8 мм, есть поддержка SBC, AAC и LDAC, а вот шумоподавления тут нет.

Фото Nothing

Зато автономность заявлена равной 10 часам, а с учётом футляра будет 33 часа. Из остального можно отметить три цвета (чёрный, белый и фирменный оранжевый), Bluetooth 5.4, поддержку быстрой зарядки, IP54 и массу одного наушника всего 6,5 г.