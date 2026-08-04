Домашние батареи Base Power привлекли ещё $1 млрд после установки 500 МВт·ч накопителей для разгрузки электросетей

Американский стартап Base Power привлёк ещё $1 млрд инвестиций для развития сети домашних аккумуляторных систем, которые должны помогать снижать нагрузку на электросети. В рамках раунда Series D компания получила оценку $13 млрд после инвестиций. За последние несколько лет Base Power установила более 500 МВт·ч накопителей энергии, размещая батареи непосредственно у потребителей вместо строительства крупных хранилищ рядом с объектами электросетевой инфраструктуры.

Компания устанавливает около 100 батарей в день и планирует удвоить этот темп к концу года. Такой объём соответствует примерно 8 МВт·ч новых накопительных мощностей ежедневно. Новый раунд финансирования последовал менее чем через год после предыдущего привлечения $1 млрд.

Фото: Base Power

Одновременно Base Power представила новую домашнюю батарею Base Core, которую производит на собственной фабрике в Остине, штат Техас. Устройство способно хранить 39,2 кВт·ч электроэнергии — больше, чем многие аналогичные решения конкурентов.

Система уже работает в Техасе и Иллинойсе, где спрос на электроэнергию растёт из-за общей электрификации экономики и строительства крупных дата-центров для искусственного интеллекта.

В отличие от большинства установщиков домашних аккумуляторов, которые требуют несколько тысяч долларов первоначальной оплаты, Base Power использует модель подписки: например, в районе Хьюстона установка одной батареи стоит $695, затем пользователь платит $19 в месяц и 13,1 цента за кВт·ч электроэнергии. Компания сохраняет владение батареями и может продавать накопленную энергию обратно в сеть в периоды высокого спроса.

В регулируемых энергорынках Base Power работает совместно с коммунальными компаниями, размещая батареи у клиентов для снижения нагрузки на локальные сети, а сами владельцы получают резервное питание при отключениях — почти 40 кВт·ч энергии позволяют обеспечить работу дома в течение суток и более.