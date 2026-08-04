«М.Видео»: россияне стали чаще покупать дорогие USB-флешки, лидер рынка — Smartbuy

Россияне стали чаще покупать более дорогие USB-флешки. По данным сети «М.Видео», в первом полугодии 2026 года в стране было продано 4,5 млн USB-накопителей на общую сумму 3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 5,5% в количественном выражении и сразу на 11,3% — в денежном.

Изображение: Smartbuy

Главной тенденцией рынка стал переход покупателей к более дорогим моделям. Если год назад флешки стоимостью свыше 500 рублей занимали 40% продаж в штуках, то теперь их доля выросла до 48%. Одновременно снижается спрос на самые доступные устройства. Доля флешек стоимостью от 250 до 375 рублей за год уменьшилась с 29% до 22%, а моделей дешевле 250 рублей — с 8% до 7%. При этом сегмент накопителей стоимостью от 375 до 500 рублей практически не изменился и по-прежнему занимает около 23% рынка.

В «М.Видео» объясняют этот тренд изменением привычек пользователей. Сегодня USB-флешки все чаще используют не только для хранения документов, но и для резервного копирования данных, переноса фотографий и видеороликов, работы с объемными файлами, а также для подключения к телевизорам, смартфонам, компьютерам и автомобильным мультимедийным системам.

Лидером российского рынка по количеству проданных устройств остается Smartbuy, которому принадлежит 26% продаж. На втором месте расположились безбрендовые накопители (Unbranded) с долей 19%, а замыкает тройку Kingston с 13%.