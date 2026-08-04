Земля вышла из магнитной бури, теперь ждём солнечное затмение
Cолнечное затмение состоится 12 августа
Магнитная буря, начавшаяся в первые дни августа, полностью завершилась. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, несмотря на то, что основная фаза геомагнитного шторма закончилась еще в воскресенье, более суток сохранялись остаточные возмущения магнитного поля Земли. Теперь астрономы считают событие завершенным.
После окончания бури на Солнце наблюдается крайне низкая активность. По данным наблюдений, индекс вспышечной активности снизился до 0,1 балла из 10, а индекс, характеризующий вероятность полярных сияний, составляет лишь 1,2 из 10. Такие показатели свидетельствуют о практически полном отсутствии заметных солнечных явлений.
На этом фоне ученые переключают внимание на следующее значимое астрономическое событие — предстоящее полное солнечное затмение. Во время полной фазы затмения становится видна солнечная корона — внешняя атмосфера Солнца, которую невозможно наблюдать с поверхности Земли в обычных условиях. Событие состоится 12 августа, общая протяженность составит около 4,5 часов. Полная фаза затмения будет наблюдаться в Испании, Исландии и восточной Гренландии, в России она будет видна на полуострове Таймыр.
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