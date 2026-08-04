Земля вышла из магнитной бури, теперь ждём солнечное затмение

Магнитная буря, начавшаяся в первые дни августа, полностью завершилась. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, несмотря на то, что основная фаза геомагнитного шторма закончилась еще в воскресенье, более суток сохранялись остаточные возмущения магнитного поля Земли. Теперь астрономы считают событие завершенным.

Фото: Валентин Егоршин/ ТАСС

После окончания бури на Солнце наблюдается крайне низкая активность. По данным наблюдений, индекс вспышечной активности снизился до 0,1 балла из 10, а индекс, характеризующий вероятность полярных сияний, составляет лишь 1,2 из 10. Такие показатели свидетельствуют о практически полном отсутствии заметных солнечных явлений.

На этом фоне ученые переключают внимание на следующее значимое астрономическое событие — предстоящее полное солнечное затмение. Во время полной фазы затмения становится видна солнечная корона — внешняя атмосфера Солнца, которую невозможно наблюдать с поверхности Земли в обычных условиях. Событие состоится 12 августа, общая протяженность составит около 4,5 часов. Полная фаза затмения будет наблюдаться в Испании, Исландии и восточной Гренландии, в России она будет видна на полуострове Таймыр.