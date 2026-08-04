Британский AI-стартап Olix получил оценку $3,3 млрд на разработку собственных чипов для ИИ

Британский стартап Olix привлёк $312 млн в раунде B, увеличив свою оценку более чем втрое за 6 месяцев — с $1 млрд до $3,3 млрд. В финансировании приняли участие Arm, сооснователь Netflix Рид Хастингс, а также венчурный фонд Sovereign AI правительства Великобритании, созданный для поддержки стратегических проектов в области искусственного интеллекта.

Компания планирует направить средства на выпуск первого собственного чипа во второй половине 2027 года, развитие платформы пользовательских решений и выполнение производственных и логистических обязательств. Новый раунд последовал за предыдущим привлечением $220 млн в феврале, когда Olix оценили в $1 млрд.

Olix разрабатывает специализированные ускорители для этапа инференса (использования уже обученной ИИ-модели для получения ответов), объединённые фотонным межсоединением. Компания создаёт набор специализированных чипов, начиная с ускорителя DX-1, который должен оптимизировать выполнение отдельных этапов работы ИИ-моделей.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Одной из ключевых особенностей архитектуры Olix является отказ от HBM (High Bandwidth Memory — высокоскоростной памяти, используемой в современных ИИ-ускорителях) в пользу собственной схемы с SRAM-памятью (быстрой встроенной памятью на кристалле) и фотонными технологиями. Компания заявляет, что такой подход позволяет повысить пропускную способность на каждый мегаватт мощности и снизить общую стоимость владения по сравнению с HBM-архитектурами, а также уменьшить зависимость от ограничений поставок памяти.

По данным самой Olix, её оптическое межсоединение способно передавать данные напрямую между кристаллами с низкой задержкой и энергопотреблением, а системы из 10 000 чипов смогут объединяться в масштабные вычислительные комплексы для запуска передовых ИИ-моделей.

В рамках новой сделки компания также усилила руководство: в совет директоров вошёл профессор Ник МакКеоун из Стэнфордского университета, а финансовым директором стал бывший CFO Wise Мэтт Брайерс. Министр по вопросам ИИ Великобритании Канишка Нараян заявил, что поддержка Olix через Sovereign AI связана с развитием национальных технологий производства чипов для искусственного интеллекта.