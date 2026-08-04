Razer выпустила первую клавиатуру с магнитными переключателями

Huntsman V3 HE Magnetic получила настройку хода клавиш от 0,1 до 4 мм, частоту опроса 8000 Гц и функции для киберспорта, но уступила Analog Optical по задержке

Razer представила линейку игровых клавиатур Huntsman V3 HE Magnetic — первые устройства компании с магнитными переключателями Hall Effect. При этом производитель указал, что новые модели не являются самыми быстрыми в собственной линейке: задержка Huntsman V3 HE Magnetic составляет 0,60 мс, тогда как клавиатуры Razer с аналоговыми оптическими переключателями показывают 0,48 мс в тех же условиях измерения.

Новая серия включает 2 проводные модели: полноразмерную Tenkeyless (TKL без цифрового блока) и компактную Mini 65%. Обе используют частоту 8000 Гц и оснащены магнитными переключателями Razer Hall Effect Magnetic Switches, которые регистрируют нажатие без физического контакта за счёт изменения магнитного поля. Пользователь может настроить точку срабатывания клавиши в диапазоне от 0,1 до 4 мм по всей глубине хода, а заявленный ресурс переключателей составляет 100 млн нажатий.

Фото: Razer

Razer делает ставку не только на скорость, а на расширенные возможности управления. Функция Rapid Trigger Mode позволяет сбрасывать срабатывание клавиши сразу после начала отпускания с минимальным порогом 0,1 мм. Snap Tap автоматически отдаёт приоритет последнему нажатию между парой клавиш — например, A и D при смене направления в игре.

Snap Flex позволяет назначать одно действие на нажатие клавиши и другое на её отпускание, а Dynamic Keystroke способен запускать до 4 действий на разных глубинах нажатия одной клавиши.

Также предусмотрена система Instant Cancel Control для отмены последующего действия до его активации.

Фото: Razer

Корпус клавиатуры выполнен из авиационного алюминия, а колпачки клавиш изготовлены из текстурированного PBT-пластика методом двойного литья. Переключатели смазаны на заводе и установлены на плотный пенный слой для снижения шума. При этом они не поддерживают горячую замену: Razer заявляет, что самостоятельная замена переключателей может ухудшить характеристики устройства.

Huntsman V3 HE Magnetic доступна по цене от $119,99 за версию Mini 65% и $139,99 за Tenkeyless. Компания позиционирует её как вариант для пользователей, которым важны магнитные переключатели и расширенная настройка ввода, тогда как минимальная задержка остаётся преимуществом её оптических клавиатур.