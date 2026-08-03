Кампус в Эль-Пасо начнёт вводить вычислительные мощности в 2028 году, а страховой брокер Marsh выступил консультантом по рискам и инфраструктурному проекту

Meta * и BlackRock вложат $14 млрд в дата-центр на 1 ГВт в Техасе

Meta* и BlackRock создают совместное предприятие для строительства дата-центра в Эль-Пасо, штат Техас, с суммарными инвестициями около $14 млрд. Проект предусматривает кампус вычислительной мощностью 1 ГВт, ввод которого должен начаться в 2028 году. Страховой брокер Marsh провёл анализ проектных рисков для Meta*, предоставил страховые услуги и одновременно выступил техническим консультантом для фондов BlackRock вместе с Charles River Associates и Turner & Townsend.

Средства, которыми управляет BlackRock, получат 80% нового предприятия, а Meta* сохранит 20%. После финансового закрытия сделки Meta* должна передать проекту земельный участок и уже построенные объекты общей стоимостью около $2,3 млрд, а BlackRock — около $4,9 млрд наличными. Часть вложений BlackRock будет профинансирована за счёт долгового финансирования на $12,5 млрд.

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Дата-центр строится с расчётом на долгосрочную эксплуатацию инфраструктуры питания, охлаждения и сетевого подключения. Meta* будет отвечать за строительство, администрирование и управление объектом, а также станет его первым и единственным пользователем на начальном этапе.

Компания заявила, что её собственные вложения в проект превысят $10 млрд.

На пике строительства проект должен создать более 4 000 рабочих мест, а после завершения эксплуатации объекта потребуется около 300 сотрудников. Marsh отмечает, что при оценке проекта учитывались риски строительства, энергоснабжения, технологических требований, финансирования и дальнейшей эксплуатации дата-центра.

Запланированная мощность в 1 ГВт относится к будущей вычислительной инфраструктуре, а не к уже доступным ресурсам. Реальная доступность мощностей будет зависеть от завершения финансовой сделки, этапов строительства, поставки электроэнергии и поэтапного запуска оборудования.