Мощный беспроводной моющий пылесос Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 5C вышел в продажу с ценой всего 175 долларов

Xiaomi начала продажи нового беспроводного моющего пылесоса Mijia Wireless Floor Scrubber 5C на китайском рынке. Новинка уже появилась на площадке JD.com по цене 1175 юаней (около $175), а с учетом государственных субсидий в некоторых регионах ее можно приобрести всего за 998,75 юаня (примерно $150).

Изображение: Xiaomi через ITHome

Новая модель пришла на смену прошлогоднему Mijia Wireless Floor Scrubber 4C и получила сразу несколько заметных улучшений. Одним из главных нововведений стала увеличенная до 18 000 Па сила всасывания, что должно сделать уборку более эффективной.

Пылесос оснастили трехступенчатой системой защиты от наматывания волос. После завершения уборки пылесос автоматически очищает роликовую щетку горячим воздухом температурой до 60 °C. Такая сушка помогает быстрее удалить влагу, снижает вероятность появления неприятных запахов и препятствует размножению бактерий.

За автономность отвечает встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 45 минут непрерывной работы. По оценкам Xiaomi, этого достаточно для уборки помещений общей площадью до 341 квадратного метра без необходимости подзарядки.

Еще одной особенностью новинки стал низкий уровень шума — около 50 дБ(A). Кроме того, производитель заявляет, что корпус пылесоса стал легче по сравнению с предыдущим поколением.