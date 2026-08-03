Батарея больше 9000 мАч, топовая платформа и экран 2К. Раскрыты характеристики iQOO Neo11S
В Сети появились новые подробности о будущем флагмане iQOO Neo11S. По информации известного китайского инсайдера Digital Chat Station, смартфон получит флагманскую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9500.
Одной из главных особенностей устройства станет дисплей 2K. По словам Digital Chat Station, iQOO Neo11S может стать единственным смартфоном в своей ценовой категории, сочетающим экран 2K с топовой SoC Dimensity 9500.
«Фишкой» смартфона станет большая батарея — емкостью более 9000 мА·ч. По слухам, он будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, однако беспроводная зарядка, вероятно, не предусмотрена.
Ранее тот же источник сообщал, что смартфон выйдет в версиях с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ флеш-памяти. Также ожидаются три цвета корпуса: белый (Light White), черный (Shadow Black) и зеленый (Wind Chaser).
Среди других характеристик — подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита корпуса от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.
Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.
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