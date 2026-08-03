Батарея больше 9000 мАч, топовая платформа и экран 2К. Раскрыты характеристики iQOO Neo11S

Мобильные телефоны

В Сети появились новые подробности о будущем флагмане iQOO Neo11S. По информации известного китайского инсайдера Digital Chat Station, смартфон получит флагманскую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9500.

iQOO Neo 10. Изображение: iQOO

Одной из главных особенностей устройства станет дисплей 2K. По словам Digital Chat Station, iQOO Neo11S может стать единственным смартфоном в своей ценовой категории, сочетающим экран 2K с топовой SoC Dimensity 9500.

«Фишкой» смартфона станет большая батарея — емкостью более 9000 мА·ч. По слухам, он будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, однако беспроводная зарядка, вероятно, не предусмотрена.

Ранее тот же источник сообщал, что смартфон выйдет в версиях с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ флеш-памяти. Также ожидаются три цвета корпуса: белый (Light White), черный (Shadow Black) и зеленый (Wind Chaser).

Среди других характеристик — подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита корпуса от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.

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