Zoox получила первое разрешение США на платные поездки в беспилотном такси без руля и педалей

Компания Amazon стала первой, кому регулятор разрешил коммерческую эксплуатацию специально созданного роботакси после перехода от бесплатных поездок к платному сервису

Компания Zoox, принадлежащая Amazon, получила первое федеральное разрешение в США на коммерческую эксплуатацию беспилотного такси без руля, педалей и водительского места. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) выдало исключение из действующих требований безопасности, что позволит компании начать брать плату за поездки после завершения региональных согласований.

В отличие от большинства беспилотных автомобилей, созданных на базе обычных машин, Zoox разработала собственный транспорт с нуля для полностью автономной работы. В салоне отсутствуют элементы управления для человека, включая рулевое колесо и педали, поэтому автомобиль не соответствовал части федеральных стандартов безопасности, рассчитанных на машины с водителем.

Фото: Zoox

Для запуска коммерческих поездок Zoox потребовалось получить специальное федеральное исключение. В 2025 году NHTSA создало отдельный механизм для производителей автономных транспортных средств без традиционных органов управления, а Zoox ранее первой получила в рамках этой программы разрешение на демонстрационные поездки.

Теперь компания стала первой, кому выдали коммерческое исключение с возможностью перевозить пассажиров за деньги.

Платный сервис начнёт работу в Лас-Вегасе в следующем месяце. До этого Zoox уже проводила там бесплатную программу публичных поездок, а также работает с участниками программы Zoox Explorers в Сан-Франциско. По данным компании, более 500 000 человек уже совершили поездки на роботакси Zoox, ещё около 500 000 пользователей находятся в очереди на участие.

Компания продолжает получать необходимые разрешения от властей штатов Невада и Калифорния для расширения сервиса. Zoox также заявила, что будет работать с NHTSA и Министерством транспорта США над обновлением правил для автономных автомобилей, поскольку действующие нормы во многих случаях были разработаны с расчётом на наличие человека за рулём.