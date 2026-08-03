LG удвоила инвестиции в дата-центр под Сеулом до 1,3 трлн вон: 200 МВт и более 100 000 серверов к 2027 году

Южнокорейский конгломерат вложит в кампус в Паджу ещё $910 млн — сумма более чем вдвое превышает первоначальный бюджет, объявленный в мае 2025 года

LG объявила о дополнительных инвестициях в размере 1,3 трлн вон ($910 млн) в строительство дата-центра мощностью 200 МВт в городе Паджу, в 31 км к северу от Сеула. Это более чем вдвое увеличивает бюджет проекта: в мае 2025 года компания уже выделила на него 615,6 млрд вон ($441,7 млн).

Застройщиком выступает телекоммуникационное подразделение LG U+, а участок площадью 73 710 квадратных метров вместе с постройками был выкуплен у дочерней LG Display ещё в мае 2024 года.

Изображение сгенерировано: ChatGPT

Завершить строительство планируется в 2027 году.

После ввода в эксплуатацию кампус сможет вместить более 100 000 серверов и расширит сеть LG U+, которая уже насчитывает десять дата-центров по всей Южной Корее: четыре колокейшн-площадки в Сеуле, а также объекты в Аяне, Тэджоне, Чонджу, Кванджу, Тэгу и два центра в Пусане, один из которых обслуживает армейские нужды.

Решение удвоить финансирование подтверждает курс южнокорейского конгломерата на превращение дата-центров в один из ключевых активов на фоне растущего спроса на облачную инфраструктуру в регионе.