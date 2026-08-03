GM и Ford почти перестали обсуждать электромобили с инвесторами: за 7 лет упоминания рухнули с более чем 100 до 21

Аналитическая компания Hudson Labs по заказу TechCrunch изучила ежеквартальные стенограммы звонков GM и Ford за последние 7 лет и обнаружила, что оба автопроизводителя говорят об электромобилях реже, чем до пандемии.

Пик пришёлся на 2020–2021 годы, когда на отдельных созвонах тема занимала треть всего обсуждения, а количество упоминаний превышало сотню. Затем тренд пошёл на спад, а после прихода Дональда Трампа к власти показатель упал до рекордно низкой отметки: на последнем отчёте GM во втором квартале 2026 года слово «электромобиль» прозвучало всего 21 раз.

GM ещё в 2016 году опередила Tesla с запуском Bolt EV и к началу 2020-х сделала электрификацию центральной темой для инвесторов. При Байдене доля обсуждения держалась на уровне примерно четверти каждого созвона с короткими провалами на дефицит чипов и «день пошлин» Трампа. Но как только новая администрация отменила налоговый вычет на электромобили в $7500 и смягчила экологические нормативы, обсуждение резко сжалось: с 82 упоминаний во втором квартале 2025 года до 21 — год спустя. Представитель компании Джим Кейн пояснил, что «время теперь уходит на ПО, сервисы, автономные технологии, торговую и регуляторную политику» — хотя GM остаётся вторым по величине продавцом электромобилей в США.

Отчёт GM. Источник: Hudson Labs

Ford прошёл похожую дугу. Запуск Mustang Mach-E и F-150 Lightning поднял интенсивность разговоров об электромобилях до трети каждого созвона при Байдене, но уже к середине 2024 года компания начала сворачивать самые масштабные проекты и переключилась на сверхсекретную платформу Universal Electric Vehicle.

После выборов глава Ford Джим Фарли стал чаще обсуждать поддержку протекционистской торговой политики президента и высокомаржинальные бензиновые F-серии. Будущий электрический пикап на новой платформе, по его словам, «попадёт в самую точку по стоимости, цене и технологиям», но случится это не раньше следующего года.

Отчёт Ford. Источник: Hudson Labs

Обе компании продолжают продавать электромобили и формально не отказываются от планов электрификации: GM сохраняет цель перейти на полностью электрический модельный ряд к 2035 году, а Ford обещает стать «масштабным конкурентом» в доступном сегменте. Однако данные показывают, что с уходом прежнего климатического регулирования и льгот стратегический фокус сместился в сторону прибыльности и краткосрочной адаптации, а электромобили из главной темы превратились в эпизодический сюжет.