Первый ARC-100 выходит на финальный этап: США готовят демонстрацию нового 100-мегаваттного малого реактора с натриевым охлаждением

ARC Clean Technology и Национальная лаборатория Айдахо (INL) договорились о полном сопровождении первого проекта от подготовки площадки до ввода в эксплуатацию и испытаний перед коммерческим развёртыванием

Компания ARC Clean Technology подписала соглашение с Национальной лабораторией Айдахо (Idaho National Laboratory, INL), которая управляется консорциумом Battelle Energy Alliance, о поддержке первого развёртывания малого модульного реактора ARC-100. Сотрудничество охватит весь жизненный цикл проекта — от детального проектирования и подготовки площадки до ввода реактора в эксплуатацию, его дальнейшей работы и, при необходимости, вывода из эксплуатации или переоборудования.

До начала строительства, лицензирования и коммерческого внедрения специалисты INL помогут снизить технические риски, используя инфраструктуру лаборатории и её опыт в разработке реакторов. Поддержка будет включать инженерную экспертизу, оценку материалов, передовое производство, компьютерное моделирование, испытания материалов под воздействием радиации, анализ безопасности, подготовку площадки и сопровождение ввода реактора в эксплуатацию. Каждая отдельная задача будет выполняться только после одобрения Министерства энергетики США.

Источник: ARC Clean Technology

Сотрудничество расширяет взаимодействие, начатое в рамках программы Министерства энергетики США Advanced Reactor Concepts 2020, где специалисты лаборатории уже участвовали в проектировании топлива, вероятностном анализе безопасности и взаимодействии с Комиссией по ядерному регулированию США (NRC). Для испытаний будут задействованы ключевые объекты INL, включая реактор Advanced Test Reactor, установку Transient Reactor Test Facility и комплекс Materials and Fuels Complex.

ARC-100 разрабатывается как компактный малый модульный реактор, способный обеспечивать стабильную выработку электроэнергии для объектов с круглосуточным энергопотреблением, включая дата-центры и инфраструктуру искусственного интеллекта.

Успешная демонстрация реактора на базе национальной лаборатории должна предоставить техническое и эксплуатационное подтверждение его готовности к коммерческому внедрению и зарубежным проектам, а также продемонстрировать перспективы ядерных технологий на службе дата-центров.